Franse kok krijgt naheffing 14.000 euro voor lunches in eigen restaurant

Chef-kok Arnaud Bloquel heeft twee restaurants op Guadeloupe. In een ervan is hij al drie jaar lang vrijwel continu aanwezig, aldus een Frans vakblad rond de hotellerie. De grote terugbetaling draait om de dagelijkse lunches die volgens de overheid zo'n 107 euro per keer kosten. Bloquel zegt dat van zo'n hoog bedrag geen sprake was. ,,Ik eet pasta of een ander eenvoudig, goedkoop gerecht, net als de anderen in mijn team.”



Die maaltijden kosten zo'n 6 euro, houdt de kok vol. Maar de belastingdienst gebruikte de kosten van een gemiddelde lunch als leidraad en die prijs ligt een stuk hoger. De werkelijkheid ligt genuanceerder, zegt de kok in L’Express. ,,Zoals alle koks, bewaar ik de beste producten voor klanten.”



