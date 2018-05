Franse wijnmakersfamilie veilt 'oudste wijn ter wereld' uit 1774

Koken & eten Kruudmoes en kapucij­ners: waarom we de regiokeu­ken omarmen

10 mei Specerijenstroop of haringpoeder. Aardpeergerechten en lamsoor. Streekgebonden recepten en producten zijn in opmars. Topkoks omarmen de regio, maar de gewone kok óók. Exotisch is achterhaald, de kapucijner is in.