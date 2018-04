Freekehsalade met geitenbrie, frambozen en maanzaaddressing

Koken & eten Brabanders scoren met poffertjes in Irak

17 april De Brabantse familie Meurs is hier succesvol met zijn ABC-restaurant, maar ook in het Iraakse Erbil lusten ze mayo en poffertjes. Het enige verschil is dat het restaurant daar halal vlees serveert. Het is het enige all-you-can-eatrestaurant van Irak.