'French fries zijn niet Frans, maar Belgisch'

De campagne om het misverstand uit de wereld te helpen is onderdeel van een veroveringstocht. ,,België moet direct door je gedachten schieten als je zo'n krokant frietje naar binnen werkt'', zegt de organisatie aan Het Nieuwsblad. De Belgische aardappelproducenten hopen zo dat de Vietnamezen in de toekomst massaal frieten gaan eten. ,,De frietjes die ze nu eten, bijvoorbeeld bij fastfoodketen McDonald’s, zijn slap en smaakloos'', zegt Romain Cools van sectorfederatie Belgapom. ,,De Amerikanen noemen die smalle frietjes ‘French fries’. Een link met ons land is er dus niet.''

In een 'spring roll'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die in Hanoi is, deelde gisteren samen met een handelsdelegatie frietjes uit. Ze tonen er dat je frietjes ook in een 'spring roll', een rijstvel met groenten, kan draaien. Met de actie wil men de 'Belgian frie' bekendmaken op de Aziatische markt. Daar is de term 'French frie' nog niet zo ingebakken als in de rest van de wereld.

Uitvinding