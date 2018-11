Frituurbranche: hou op met frietje bashen

De friet staat in een kwaad daglicht als hij bij een snackbar vandaan komt, weet de frituurexpert. ,,Wie uit eten gaat en een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert neemt, die vraagt ook of er wel frietjes bij het hoofdgerecht zitten. Daar hoor je niemand over.”



Hij haalt de bekende uitspraak van professor voedingsleer Martijn Katan nog maar eens aan: ,,In een broodje kaas zit meer vet dan in een broodje kroket. De grote boosdoeners zijn de verborgen suikers die overal inzitten.”



Het enige probleem, zegt Van Rooij, is dat het (te) lekker is. ,,Frituren is een vorm van garen die wereldwijd wordt gebruikt; het maakt een gerecht heel lekker.” Juist daarom is net een boek verschenen over deze kookmethode: Fris Frituren.



Toch kan hij zich wel voorstellen dat mensen denken dat het een grap is, om frituren voor te stellen als niet ongezond. ,,Het is een discussie die je niet kunt winnen", verzucht Van Rooij. ,,We proberen de beeldvorming een beetje bij te stellen. Dat niet doen is geen optie, willen mensen ons over tien jaar nog vinden.”