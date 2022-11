Fruitboeren boos over suikertaks: ‘Laat ze dan ook koeken en snoepjes meer belasten’

Koken & Eten Zo maak je stoofpeer­tjes het lekkerst: 'Je kunt ze ook met witte wijn maken’

Juist in het najaar hebben we zin in stoofpeertjes. Ze passen goed bij harde wind, snerpende regen en gevoelstemperaturen onder de 10 graden. Zo maak je ze volgens de experts het lekkerst.

23 oktober