Fruitsector vreest voor invasie wants die miljoenenschade aanrichtte in VS

De fruitsector vreest voor de opmars van een nieuwe invasieve exoot. De Aziatische bruingemarmerde schildwants zorgde in Zuid-Europa en in de buurlanden Frankrijk en Duitsland al voor veel schade in de appel- en perenteelt.

De eerste exemplaren in Europa doken in 2007 op, in Zwitserland. Nadien ging de uitbreiding snel. In Italië groeide de soort in vier jaar tijd uit tot een belangrijke pestsoort voor de landbouw. In Noord-Amerika, waar de soort ook ingeburgerd is, veroorzaakte de wants in 2010 37 miljoen dollar schade in de appelteelt.

Deze wants zorgde voor een ernstige agrarische plaag die direct schade heeft veroorzaakt aan gewassen in het oosten van de Verenigde Staten. Ze eten veel verschillende soorten planten, zoals appels, abrikozen, peren, kersen, maïs, druiven, perziken, paprika’s, tomaten en sojabonen. Doordat ze niet zo kieskeurig zijn, kunnen ze makkelijk overleven.

Ze doorboren de planten om hun voedsel te krijgen. Dat zorgt voor het verlies van vocht bij planten, waardoor de zaden kunnen vervormen, de zaden en vruchten kunnen verloren kunnen gaan. Ook kan dat ervoor zorgen dat de vruchten minder makkelijk rijpen. Ook kunnen de planten kwetsbaarder worden voor ziekten. Het speeksel van de wants zorgt voor rotting van het oppervlak van de vrucht.

In Nederland zijn er dit jaar al meerdere waarnemingen geweest van het beestje. Computermodellen geven aan dat het klimaat hier geschikt is voor de soort en het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat de wants de komende jaren een plaag gaat vormen. Het destructieve beestje staat centraal tijdens een grote, internationale perenconferentie komend najaar: World Pear Forum. Er zijn nog geen schademeldingen, aldus Siep Koning, directeur van Nederlandse Fruittelers Organisatie. ,,De vrees is er wel, omdat bekend is dat deze wants behoorlijke schade aan het fruit kan veroorzaken.”

In België is de sector erg alert. Om een goed zicht te houden op de verspreiding, roept het Proefcentrum Fruit daar iedereen op om mee een oogje in het zeil te houden. Meldingen kunnen gemaakt worden op waarnemingen.be of via mail naar tim.belien@pcfruit.be en/of gertie.peusens@pcfruit.be. Via die meldingen kunnen fruittelers in de buurt gewaarschuwd worden en kunnen ze maatregelen nemen, zoals het sluiten van netten rond hun boomgaarden.