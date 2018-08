Ga dit weekend op de Duitse tour met deze heerlijke pretzels

Bereidingswijze:

- Giet de melasse in een kom.

- Voeg de gist toe en roer goed.

- Voeg warm water toe en roer weer goed door.

- Wacht tot er schuim ontstaat.

- Voeg vervolgens de boter toe en een snufje zout.

- Meng nu geleidelijk, al roerend, de bloem er doorheen.

- Kneed tot een bol.

- Maak hier vervolgens een deegsliert van.

- Vlecht en vouw de deegsliert.

- Verwarm vervolgens het koude water en voeg bakpoeder toe.

- Besmeer de pretzel met het opgewarmde water met bakpoeder.

- Bestrooi met grof zout en maak inkepingen in het deeg met een mes.

- Bak de pretzel gedurende 15 minuten op 270 C.

- Serveer met warme boter en geniet!