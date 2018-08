'Game of Thrones' komt met eigen King In The North-pintjes, ter ere van Jon Snow

Brouwerij Ommegang, de officiële brouwer van de franchise, komt in samenwerking met zender HBO met een eigen biertje. De pint zal King In The North gaan heten, een eerbetoon aan Jon Snow, één van de belangrijkste personages uit de serie. Het zal een donker bier worden, met aroma's van geroosterde mout, koffie, chocolade, eikenhout en zelfs een toets van vanille.

Het goedje is 'gebrouwen om een geboren leider door een koude, donkere nacht heen te helpen', klinkt het. Jammer genoeg ligt het bier voorlopig nog niet in de Nederlandse schappen. Geen nood, want het duurt nog wel even voordat fans het bier kunnen consumeren tijdens een nieuw seizoen van de reeks. De release van seizoen 8, het laatste van de serie, is onlangs alweer uitgesteld.