Gebakken tagliatelle met gerookte zalm

Koken & eten Grote zoektocht naar rundvlees met poepbacte­rie

2 mei In Nederland is een grote zoektocht begonnen naar 8.000 kilo rundvlees dat is besmet met de poepbacterie STEC. Een deel van het vlees is getraceerd, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit niet uit dat er meer terugroepacties komen, bijvoorbeeld van filet americain.