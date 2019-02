‘Gedachte dat insecten vies zijn, zit ons in de weg’

Straks zit er een 'plastic' tas in je kommetje soep

21 februari Iedereen weet dat de plasticsoep in de oceanen een groot probleem is, maar niemand heeft er ooit een kommetje van gegeten. Vanaf vandaag is dat verleden tijd. In het hippe Amsterdamse restaurant Roest kunnen klanten een 'plastic' tas kopen voor in de soep.