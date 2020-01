Gedetineerden leren gezond koken: vegaburgers en quinoa

Aan het einde van de lezing over gezond eten in de grote zaal van De Karelskamp zit een gedetineerde verlekkerd te kijken naar de gang. Daar staan de studenten Maatschappelijke Zorg klaar achter de kraampjes met zelfgemaakte maaltijden en snacks. „Hebben we net geleerd wat te veel eten met je doet, moeten we nu over die markt gaan lopen”, roept hij door de zaal.



Binnen de muren van de gevangenis houdt De Karelskamp in samenwerking met het ROC van Twente een gezondheidsmarkt. Het aanleren van een gezonde levensstijl is net zo belangrijk als het vinden van werk voor de gevangenen. „Sta jij na een paar jaar moe en uitgezet buiten, of fit en energiek. Dat is een heel verschil”, zegt plaatsvervangend directeur Frank Geers.