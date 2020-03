Gedwongen vertrek van NVWA-baas die al langer onder vuur lag

Rob van Lint, de baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, stopt per 1 mei. Zijn organisatie heeft er geen vertrouwen in dat hij de inspectiedienst op het rechte spoor kan krijgen.

De ondernemingsraad heeft geen vertrouwen in het plan van aanpak van Van Lint de NVWA te verbeteren, zo maakte de organisatie bekend. De autoriteit houdt zich bezig met het toezicht op de veiligheid van ons voedsel en producten, dierenwelzijn en natuur.



Zowel Van Lint als zijn organisatie kwamen de afgelopen jaren in opspraak. Zo was er stevige kritiek op de aanpak van de fipronil-crisis door de toezichthouder. Verder schoot het toezicht op slachthuizen in het noorden van het land tekort.



Ook liep een vernieuwing van het ICT-systeem op een strop uit. Dat project kampte met zware kostenoverschrijdingen en dreigde nog eens tientallen miljoenen euro's duurder uit te vallen dan geraamd. Daarom is het april vorig jaar stilgelegd.

Vakantie

Slecht viel ook de beslissing van Van Lint om bij het uitbreken van de fipronil-affaire (Nederlandse eieren bleken ziekmakend) pas na een week terug te komen van vakantie. ,,Het was komkommertijd’, relativeerde hij later de berichtgeving in een interview met de Volkskrant. Niet dat hij de ophef wilde relativeren. ,,Maar er was veel ruimte in de krant om hierover te schrijven.’

Van Lint was sinds juli 2017 baas bij NVWA. In een verklaring die hij uitgeeft vanochtend stelt hij het volgend. ‘Het vertrouwen van de ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van deze veranderingen in de komende jaren is absoluut noodzakelijk. Daarom heb ik besloten terug te treden. Dit gaat mij aan het hart omdat ik me de komende jaren graag sterk had willen maken voor de NVWA.’