Geen additieven en lang rijzen: de geheimen van echt lekker stokbrood

Koken & etenWaarom smaakt een echt Frans stokbrood altijd beter dan het stokbrood bij ons in de supermarkt? Of lijkt dat maar zo door de Franse ambiance en het gevoel van vakantie? Tv-programma Keuringsdienst van Waarde zocht het uit.

,,Ja, je hebt natuurlijk de romantiek van de vakantie’’, zegt Fransman en chef-kok Alain Caron, als presentatrice Marijn Frank hem vraagt waarom het stokbrood op vakantie in Frankrijk lekkerder smaakt dan in Nederland. Maar, het is meer dan dat, volgens Caron. ,,Er is een aantal dingen belangrijk. Het geluid van het brood, op het moment dat je het breekt, en de geur die dan vrijkomt. En de kleur. Een goed stokbrood is een beetje bruin.’’



Frank heeft diverse stokbroden van Nederlandse supermarkten en bakkers meegenomen. Caron is niet onder de indruk. ,,Veel te licht. En luister even’’, zegt hij, terwijl hij het brood breekt. ,,Het lijkt wel een spons. Caron stopt een stuk in zijn mond, en kauwt verveeld: ,,Het is net kauwgom.’’ Er is één stokbrood die positief opvalt. ,,Die is van een Franse bakker’’, weet Caron zeker. ,,Zijn meel komt uit een Franse fabriek.’’

Meel is niet gewoon meel

Sophie van den Enk is bij een Franse fabriek waar het meel voor stokbrood gemaakt wordt. ,,Meel is bij ons niet gewoon meel’’, zegt de fabrikant van Girardeau. Het traditionele meel, waar Franse stokbroden mee gemaakt worden heet T65. ,,Dit is een mengsel van alle bloemsoorten, uit de stappen van het maalproces, zoals griesmeel’’, vertelt de fabrikant van molenaar Girardeau. Nederlandse bakkers weten zelden van welk tarwe, en ras hun meel wordt gemaakt.

Gisten

Naast het meel blijkt ook de manier van bereiden een belangrijke rol te spelen. Hoe meer tijd het meel krijgt om te rijzen, hoe lekkerder, zo blijkt. Een Franse bakker vertelt dat echt stokbrood zijn smaak ontleent aan het proces van fermentatie. ,,Ruik eens’’, zegt hij, ,,je ruikt koolzuurgas en alcohol. Dat zorgt voor die typische geur en smaak van brood. Wij laten het beslag 12 tot 24 uur rusten.’’



In Nederland wordt dit proces van fermentatie extreem versneld. ,, Bij kwalitatief minder brood gaat het proces van gisten veel sneller. Het deeg wordt gemaakt, en in maximaal een uur is het klaar, zegt een leverancier van supermarkten.’’ Daarna worden de stokbroden in de Nederlandse supermarkten kant-en-klaar aangeleverd.

Diepvries

,,Eenmaal in de winkel verdwijnt het de diepvries in, en wordt het afgebakken’’, volgens een woordvoerder van de supermarkt. ,,Dat zou ik ook kunnen doen’’, zegt de authentieke Franse bakker, maar om het deeg bestendig te maken voor temperaturen onder nul, moet ik er additieven aan toevoegen. In Frankrijk is dat verboden. Een ambachtelijke bakker mag geen deeg en brood bevriezen. Daarnaast mogen er geen additieven worden toegevoegd. Zout, water, meel, dat is het.’’



Een stokbrood uit de supermarkt blijkt daarentegen een indrukwekkende lijst aan ingrediënten te hebben: ,,Tarwebloem, water, zuurdesem, tarwe, zemelen, tarwegluten, zuurdesem, bakkerszout, emulgator, zonnebloem, olie, gluten, citroenzuur, gist, nog meer gist, ander soort gist’’, vertelt de dame van de supermarkt.

Volledig scherm Het linker brood is gemaakt van Frans meel, en is bruiner en knapperiger, volgens Caron. © Keuringsdienst van Waarde

Het verschil

Buiten de Franse ambiance, en het vakantiegevoel, zijn er dus wel degelijk kwaliteitsverschillen. ,,Dat proef je. Daar hoef je echt geen expert voor te zijn’’, zegt de supermarktleverancier. Volgens het bakkertje is er niet mis met de eisen die aan de traditionele bakkers gesteld worden. Werken zonder additieven en diepvries. ,,Zo maken we het verschil’’, zegt hij.

De aflevering van Keuringsdienst van Waarde wordt donderdagavond om 20.25 uitgezonden op Nederland 3.