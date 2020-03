Geen deurbeleid bij supermarkten, wel ‘hou afstand-hesjes’ voor vakkenvullers

Supermarkten gaan nog niet over tot het toelaten van een maximum aantal klanten per winkel. Volgens brancheorganisatie CBL heeft het invoeren van een deurbeleid grote gevolgen. Als de overheid deze maatregel toch oplegt, vraagt het CBL om steun uit Den Haag. ,,Dan hebben we hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van voldoende handhavers bij de ingang.’’

CBL-directeur Marc Jansen meldt dat de supermarkten nog meer maatregelen treffen om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. ,,Zo krijgen de vakkenvullers speciale hesjes uitgedeeld om tijdens hun werk te dragen. Op de achterkant van zo'n felgekleurd hesje staat de tekst ‘Hou voldoende afstand’. De kassamedewerkers beschermden we al eerder met plexiglas, maar het is zaak dat ook de vakkenvullers goed en beschermd hun werk kunnen blijven doen.’’

Daarnaast zetten veel supermarkten extra schoonmakers in om met name handgrepen van winkelkarretjes en pinapparaten regelmatig te reinigen. ,,De kans van overdracht van het virus via voorwerpen is erg laag, maar het is niet uit te sluiten. Daar moeten we op anticiperen. Maar klanten kunnen er zelf ook rekening mee houden door zelf een schoonmaakdoekje mee te nemen naar de winkel.’’

Beperkt

In landen als Italië en Portugal mogen maar een beperkt aantal klanten de supermarkt binnen. Jansen denkt dat dat met de nu genomen maatregelen nog niet nodig is in Nederland. ,,Binnen onze branche is deurbeleid tot nu toe geen discussiepunt geweest, maar dat kan veranderen als de overheid vanavond strengere maatregelen oplegt. Het heeft behoorlijke consequenties als er een gelimiteerd aantal klanten naar binnen mag. Dan hebben we voldoende handhavers nodig om dit te controleren, dat kunnen we niet alleen.’’

Volledig scherm Speciale hesjes voor de vakkenvullers. © AH

Jansen doet andermaal een oproep om alleen boodschappen te doen. ,,Doe dit alsjeblieft niet met het hele gezin. In sommige gevallen is dat knap lastig, maar het kan even niet anders. Gezondheid voor alles.’’ CBL deed al eerder de oproep om met pin te betalen. Alleen in hoge uitzonderingen mag cash worden afgerekend. ,,Contant geld is een wettelijk betaalmiddel, maar doe dit alleen als het echt niet anders kan.’’

Beter beschermd

Een woordvoerster van Albert Heijn laat weten dat de hesjes voor de vakkenvullers vanaf vandaag worden uitgedeeld. ,,We hopen dat het helpt en dat onze medewerkers zo beter zijn beschermd.’’ De gevolgen van de grote storing in de distributiecentra van AH, afgelopen zaterdag, zorgt volgens de woordvoerster niet langer voor veel problemen. ,,Alle winkels krijgen inmiddels weer hun producten uitgeleverd.’’

De Zaanse supermarktketen begon vandaag voor het eerst met een ouderenuurtje. De woordvoerster laat weten dat er voldoende behoefte lijkt te zijn. Klanten worden tussen 07.00 en 08.00 uur gevraagd voorrang te verlenen aan 70-plussers. ,,We krijgen vanuit het hele land positieve signalen van ouderen en managers. Veel oudere klanten bedanken medewerkers en leidinggevenden.”

Klantenstroom

De ouderen vinden het volgens haar prettig om voor de grote klantenstroom uit te kunnen gaan. ,,Behalve een kans op besmetting van mens op mens, is er ook een kans op besmetting via oppervlaktes. Omdat die mogelijk kleiner is als de supermarkt net negen uur dicht is geweest, vinden oudere klanten het een prettig idee dat ze dan hun boodschappen kunnen doen.”

Albert Heijn monitort hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het ouderenuurtje. Het beleid blijft van kracht tot nader order. Afzonderlijke filialen van Jumbo begonnen vorige week al met een ouderenuurtje in de ochtend. Bij het filiaal in Bunschoten was dat een succes, liet de bedrijfsleider daar weten. Lidl werkt vanaf maandag met aparte ouderenkassa’s en de supermarktketen Deen heeft de openingsuren verruimd om de klantenstroom te spreiden.