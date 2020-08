Geen high tea, maar een ‘high ice cream’: hier kun je genieten van heel veel ijs

IJslolly’s, ijskoffie, tiramisu, ijsbonbons en meer bolletjes ijs dan je op kan. Geen keuzestress meer bij ijssalons met een ‘high ice cream’, een opkomende trend in Nederland. IJssalons, restaurants en bars bieden een reeks aan gangen of lekkernijen aan die met ijs te maken hebben. Deze vijf salons organiseren ijsproeverijen in allerlei soorten en maten:

IJssalon Baks, Woudrichem

Voor 10 euro per persoon krijg je bij ijssalon Baks een ijsproeverij. Met 12 smaken ijs, softijs en meerdere dips zul je hier wel even mee bezig zijn. Daarnaast verhuurt de ijssalon hun ijskar voor feestjes en evenementen.

IJssalon Picobello, Schagen

In deze ijssalon bereidt Robert Bakker SVH Meesterijsbereider, de hoogste graad van vakbekwaamheid onder ijsbereiders, iedere dag bijna honderd smaken ijs. Twee uur lang wordt je dan ook verrast met zeven gangen aan creatieve ijstoetjes. Prijs: 34,95 euro per persoon.

Ook in Breda komt de oververhitte zoetekauw aan zijn trekken. Eigenaar Linda van Aalen: ,,Een klant vroeg aan mij: ‘Mijn man is gek op ijs, kun je er voor hem een proeverij van maken?’ Dat idee had ik al langer in mijn hoofd, dus ik werd er meteen enthousiast van.” Na deze eerste proeverij in 2018, staat ’ie nu standaard op de menukaart. De ijsproeverij heb je in ‘piccolo’ (klein) met negen smaken ijs en ‘grande’ (groot) met 18 smaken ijs, allebei voor twee personen.

IJssalon Florence, Someren

Met zo'n dorpsnaam is het niet gek dat deze ijssalon al meerdere keren werd uitgeroepen tot ijssalon van het jaar. Reden voor een bezoekje dus. SVH Meesterijsbereider Marcel Janssen maakt hier de ijsjes. Naast bekroonde ijscoupes bieden ze hier ook een high ice cream waar je kunt proeven van ijsbonbons, ijslolly’s en een mini frappuccino. Daarnaast kun je ijsfietsjes of zelfs een traditionele Italiaanse Piaggio (een soort Tuk Tuk of scooterbusje) inhuren.

IJssalon Angelati, Eijsden

Ook Eijsden doet zijn naam eer aan. De high ice cream van ijssalon Angelati bestaat uit ijs, fruit, slagroom, een hamburgertje van ijs, ijskoffie en tiramisu. Ook krijg je er koffie, cappuccino of thee bij.

Welke ijssmaken zijn populair deze zomer? Mede-eigenaar van ijssalon Vincenzo, Herman van den Akker, vertelt hierover meer in dit filmpje: