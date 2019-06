Geen ‘Suiker’-feest meer: afsluiting ramadan wordt gezonder en gematigder

In Nederland staat de afsluiting van de ramadan, de maand waarin moslims massaal vasten, bekend als het Suikerfeest. Die naam is ontstaan door de vele zoete lekkernijen die tijdens het feest op tafel komen. Toch is het volgens Nadia Zerouali, culinair schrijver en presentatrice van het televisieprogramma Het Ramadangerecht, niet de juiste benaming. ,,Er wordt inderdaad veel lekkers geserveerd, maar het gaat niet om suiker. Het is het Fitr-feest, wat letterlijk ‘het verbreken van het vasten’ betekent.’’

Niet alleen de betekenis, maar ook het voedsel dat op tafel komt vraagt steeds meer om een andere naam. Nederlandse moslims eten namelijk steeds minder en gezonder tijdens het verbreken van het vasten, zegt Zerouali. ,,Moslims eten bijvoorbeeld meer groente en meer salades. En waar vroeger veel zoete shakes werden gedronken zijn dat nu fruitsmoothies. Er is ook meer afwisseling en matiging, er wordt nu vaker een licht soepje gegeten in plaats van zwaar voedsel.’’ De culinair schrijfster denkt niet dat dit slechts een hype is. ,,Het is geen trend, maar een grote ontwikkeling.’’

Door minder te eten en te drinken ligt er meer focus op de essentiële onderdelen van de ramadan, zoals bijvoorbeeld het gebed. Volgens Zerouali past die ontwikkeling ook beter bij de islam, omdat de officiële richtlijnen vanuit het geloof voorschrijven dat je niet veel mag eten en drinken tijdens het verbreken van het vasten. ,,Dat valt echt samen met de huidige gezondheidstrend. Die twee versterken elkaar.’’

Winkels spelen nauwelijks in op kansen

Al die nieuwe ontwikkelingen bieden genoeg kansen voor Nederlandse supermarkten en winkels om munt te slaan uit het Eid-al-Fitr. Dat gebeurt echter nog nauwelijks, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Labyrinth. Zij namen bijna 140 winkels onder de loep en kwamen tot de conclusie dat het besef dat er geld kan worden verdiend aan het feest nog steeds niet echt lijkt doorgedrongen in Nederland. Onderzoeker Jan-Jaap van Eerten snapt niet waarom. ,,Er is wel veel aandacht voor iets als Vaderdag, maar hier doet maar ongeveer een tiende van de winkeliers iets met de ramadan. Er zijn meer dan 850.000 moslims in Nederland, dus daar kun je als winkel financieel een slaatje uit slaan.’’

Ook winkelmedewerkers weten niet goed waarom deze kans vaak onbenut blijft, blijkt uit het onderzoek. Ze geven aan dat er vanuit het hoofdkantoor geen aandacht aan besteed wordt of dat er andere acties lopen waar moslims gebruik van kunnen maken. Er zijn sporadisch wel winkels die iets opzetten, zoals groothandel Makro. Daar wordt zichtbaar aandacht aan het feest besteed met de zogenaamde ‘Suikerfeestdeals’ die op de homepagina van hun site te vinden zijn.

Zerouali denkt dat winkeliers uit angst voor kritiek vaak niets met het Eid-al-Fitr doen. ,,We leven in een gepolariseerde samenleving, dus je kan gezeik krijgen als je iets met dit feest doet.’’ Ze denkt dat hier juist kansen liggen voor meer verbinding. ,,Integratie is een wederzijds proces. Zie dit als een kans om echt contact te maken en loop eens bij moslims naar binnen. Neem een bloemetje of wat koekjes mee en wens ze fijne feestdagen.’’