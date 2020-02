Geen warm eten in je koelkast en vier andere tips om je energie te sparen

Koken & etenDe koelkast is een van de energieslurpers in huis. Gelukkig bestaan er een paar simpele trucs om te zorgen dat je stroomrekening niet de spuigaten uitloopt.

Als je de tips hieronder in acht neemt, bespaar je tussen de 10 tot 20 euro per jaar op het energieverbruik van je koelkast alleen. Natuurlijk moet je dat op grotere schaal zien: een koelkast koop je voor een periode van zeven tot tien jaar, en op die termijn maakt een zuiniger gebruik een significant verschil. Zeker wanneer je ook op de energieconsumptie van de andere toestellen in huis let (je televisie en spelconsole niet in stand-by laten staan, helpt daarbij flink).

1. Koele plaats. Wanneer je de koelkast laat installeren, is het eventjes opletten waar je dat doet. Op een zo koel mogelijke plaats dus, zodat het apparaat bij de koeling van de waren die je erin legt niet te veel moet compenseren voor de buitentemperatuur.



Je keuze is daarbij natuurlijk goeddeels beperkt door de indeling van je keuken, maar toch zijn er een paar dingen om op te letten: niet te dicht bij de oven, en ook liefst niet aan grote ramen waar de zon constant doorheen schijnt tijdens de warme maanden.

2. Geen warm eten. Kliekjes die naar de koelkast verdwijnen voor later. Min of meer om dezelfde reden als de zonet genoemde: wanneer er warm eten in de koelkast komt, verspilt ze extra energie om te compenseren voor die warmte. Dat geldt zeker wanneer je ze in het vriesvak stopt. Eerst even laten afkoelen naar kamertemperatuur dus. Zorg er ook voor dat alle zakjes goed zijn afgesloten: vooral warme lucht kost veel meer energie om af te koelen.

3. Zorg dat er zich geen ijslaag vormt. Een dikke laag ijs in het vriesgedeelte of het vriesvak vraagt meer energie van je toestel. 10 procent meer energie zelfs, per 2 millimeter ijslaag. Dat gaat, bij een gemiddelde koelkast met vriezer, al om 10 euro per jaar extra op de rekening. De beste remedie hiertegen is je vriezer één tot twee keer per jaar laten ontdooien.

4. Vol is beter dan leeg. Een lege koelkast kost meer energie om te koelen dan een volle. Dat komt omdat voedsel dat gekoeld is zelf een verkoelende werking heeft. Een lege koelkast trekt ook meer warme lucht wanneer je de deur opent, en lucht vraagt meer energie om af te koelen dan voedsel.



Ook belangrijk, om dezelfde reden, is het volume van je koelkast afstemmen op de grootte van je gezin: een stel zonder kinderen heeft een veel kleinere koelkast nodig dan een gezin.

5. Kies je koelkast goed. Je verbruik begint al vanaf het moment dat de koelkast wordt geïnstalleerd, waarna het ding natuurlijk constant aan blijft staan. Daarom is het belangrijk dat je meteen al een koelkast kiest die niet te veel energie verbruikt.



De beste raadgever daarbij is het energielabel: A+++ is momenteel de top. Maar er zijn al fabrikanten die koelkasten met A+++-10 procent verkopen of zelfs A+++-20 procent. Ze kosten doorgaans een paar honderden euro’s meer, maar op termijn van enkele jaren haal je dat er minstens weer uit op je energierekening. Zeker als je de andere tips in dit overzicht ook in acht neemt.