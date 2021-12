Geen zin in dure champagne? Deze mousserende wijnen zijn heerlijk alternatief

Koken & Eten Supermark­ten doen weinig om dierenleed te voorkomen, Lidl doet het nog best aardig

Coop, Plus, Aldi en Dirk nemen de minste verantwoordelijkheid om dierenleed in het voedselsysteem te verminderen. Albert Heijn en Jumbo doen het iets beter, terwijl Lidl en met name Ekoplaza het beste scoren op het gebied van dierenwelzijn.

14 december