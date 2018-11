Geen zin in wéér gourmetten? Kies een van deze 9 alternatieven

Mincemeat-fud­ge

10:00 Hoewel het boek Home Sweet Home Xmas heet, is deze fudge in elk seizoen lekker. Overigens zijn ze in repen of blokjes ook leuk om als cadeautje mee te nemen, in een mooi papieren zakje, of gewikkeld in doorzichtig velletje met een strik er omheen. En een persoonlijk advies: Laat ze vooral niet in het zicht staan. Ze verdwijnen namelijk miraculeus en niemand weet waarheen.