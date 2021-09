Gefrituurde kip KFC niet meer in de prullenbak, maar naar daklozen

Koken & etenKFC gaat voedselverspilling tegen door kip die niet is opgegeten in de restaurants voortaan te doneren aan het Leger des Heils. Op dit moment doen 28 vestigingen mee, vertelt Sophie Swagemakers, bij de keten verantwoordelijk voor fooddonatie. ‘Het is veilig en nog goed te eten.’

Wat gaan jullie precies doen?

,,We starten vanaf vandaag met voedseldonatie aan het Leger des Heils. Dat doen we samen met onze distributiepartner Havi.”

Hoe werkt het?

,,In onze 80 restaurants verwerken we dagelijks verse kip, die we paneren en frituren. Die is beperkt houdbaar en kan volgens onze eigen regels na een bepaalde periode niet meer worden verkocht. Deze kip, die nog wel houdbaar is, vriezen we in en doneren we aan het Leger des Heils.”

Waarom hergebruiken jullie de kip niet?

,,Dat heeft te maken met de strenge regels die wij hanteren. Maar de kip is veilig en nog goed te eten.”



Wat doet het Leger des Heils met jullie kip?

,,De koks maken er weer nieuwe maaltijden van. Ze verwerken de kip bijvoorbeeld in ragout of ze maken er saté van.”



Gefrituurde kip staat niet bekend als supergezond. Is het wel goed om die dan aan daklozen te geven?

,,De kip maakt onderdeel uit van een gevarieerde maaltijd. Het is iets feestelijks en onderdeel van een gebalanceerde maaltijd.”

Volledig scherm Sophie Swagemakers. © KFC Nederland

Volledig scherm Locatie Amsterdam Zuid-oost van het Leger des Heils. © raymond rutting photography Lekkerder dan soep?

,,Precies. We hebben getest en veel positieve reacties gekregen. Mensen vonden het ontzettend lekker.”



En wat gebeurde er tot dusver met de de kip die niet werd verkocht?

,,Er waren al meer initiatieven om voedsel te doneren.”

En de kip die niet werd gedoneerd? Werd die vernietigd?

,,Dat klopt, dat was waste.”

Moesten de restaurants nog aanpassingen doen? Extra vriezers kopen bijvoorbeeld?

,,Dat was niet nodig. We hebben in de restaurants al vriezers.”

Is dit een initiatief dat elders in de wereld ook bestaat?

,,Er zijn op sommige locaties wel restaurants die voedselverspilling tegengaan en voedsel doneren, maar zo grootschalig als hier in Nederland, dat is uniek.”

Het is niet toevallig dat jullie dit nu introduceren omdat Verspillingsvrije Week vandaag begint?

,,Klopt. In de restaurants dragen medewerkers T-shirts zodat klanten ook weten wat we doen.”

Zelf aan de slag in de keuken? Bekijk hier de beste tips van kok Ramon Beuk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.