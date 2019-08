Gek op fameuze Franse stinkkaas? Haal hem in deze hippe Parijse winkel

Hij was 15 jaar oud toen zijn vader hem meenam naar het voetbal. ,,We woonden nog in Tunesië, maar mijn vader zei: we gaan naar Frankrijk, naar het WK. Dat was in 1998, ik was nog maar een jochie’’, vertelt Sélim Blanchard. ,,En toen we hier waren, kocht hij een fles wijn uit Bourgogne. Daar mocht ik van proeven. En die wijn was magisch, het was ongelooflijk. Ik begreep niet wat ik proefde.’’