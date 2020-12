Gekkehamsterziekte: vechten om een wc-rol en op de vuist voor pasta

Het duurt welgeteld één uur na een persconferentie van Rutte op 12 maart dat Ton van Veen, financieel topman van Jumbo, de eerste telefoontjes krijgt uit de filialen. ,,Ton, er is echt wat aan de hand, de mensen zijn massaal aan het inslaan, dat soort signalen'', vertelt Van Veen nu.



Het coronavirus is dan al twee weken Nederland binnengedrongen. Het voelt als een invasie. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Brabant is al 'gevallen' en zit in een lockdown. Rutte roept die 12de maart iederéén op thuis te blijven. Woorden als pandemie en quarantaine vallen en scenario's als het afsluiten van complete steden en regio's razen daarop vooruit. ,,En dan valt een mens terug op z'n overlevingsinstinct'', zegt Van Veen. ,,Je wil het gevoel hebben dat je íets doet. En wat kán je dan doen? In elk geval zorgen dat je voorraadkast is gevuld. Alles wat houdbaar was vlóóg weg: wc-papier, pasta, deeg, alles in blik.''