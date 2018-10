Gelijmd vlees maakt consumenten misselijk

Wat veel mensen niet weten, zo laat de video zien, is dat biefstuk, schnitzel, plakken zalm en carpaccio bestaan uit stukjes vlees. Dat hoort ook op het etiket te staan. In de vleesfabriek worden de resten bij elkaar geperst. Om het aan elkaar te lijmen worden twee stoffen gebruikt: fibrinogeen en trombine. Het zijn dezelfde stoffen die ervoor zorgen dat je bloed stolt als je een wondje hebt.



Soms is met het blote oog te zien dat je geen vlees van één stuk op je bord hebt. Maar biefstuk is zo goed geplakt, dat het net echt lijkt. ‘Ik word er een beetje misselijk van!’ reageert Michelle Veenstra. ‘Het idee dat verschillende stukken vlees met een middeltje aan elkaar geplakt wordt... verspilling kan je ook op andere manier tegengaan. Door het gewoon te verkopen zoals het is. Van kleine stukjes biefstuk kan je prima gerechten maken. Nu ik dit weet denk ik 10 keer na voordat ik biefstuk koop, bah!’



Voor veel mensen extra reden om geen vlees meer te eten. Of alleen nog maar naar de slager te gaan. Maar niet iedereen walgt van het procedé: het is goed om alles van het dier te gebruiken, betogen facebookgebruikers. Dat is beter dan weggooien.