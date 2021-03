Gember, appel en azijn; zo werd spinazie bereid door Carolus Battus in 1593

Wakker Dier krijgt ‘kippenvel’ van besluit AH over scharrel­kip

2 maart Wakker Dier reageert lyrisch op het besluit van Albert Heijn om over twee jaar uitsluitend nog scharrelkip met een Beter Leven-keurmerk te verkopen. “Fantastisch nieuws” noemt de dierenrechtenorganisatie het. “Daar kregen wij wel even kippenvel van”, luidt het in een reactie op Facebook.