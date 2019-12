Gember is zeer geschikt voor thuisteelt

Gember in suikerazijn

Voor 1 grote pot

- 30 cm (ongeveer 200 g) verse gember

- dessertlepel zout

- 300 ml rijstazijn (gewone azijn kan ook)

- 120 g rietsuiker of palmsuiker

- Japanse basilicum (verkrijgbaar bij de toko)

- Niet noodzakelijk, maar leuk voor de kleur: rode shiso (perilla)



Benodigdheden

- grote gesteriliseerde pot of twee kleine

- mandoline of dunschiller



Snijd de gember in flinterdunne plakjes. Bestrooi deze met zout, wrijf ze goed in en laat een uur staan. Blancheer de gezouten gember een minuut in een pan met kokend water, spoel de gember hierna af met koud water en dep de plakjes droog op een schone keukenhanddoek of op keukenpapier. Doe de gember in een gesteriliseerde pot. Breng de azijn in een steelpan aan de kook met een snufje zout. Roer de suiker erdoor tot die is opgelost. Giet de hete vloeistof in de pot, over de gemberplakjes. Laat de gember afkoelen en voeg halverwege eventueel een blaadje rode shiso toe voor de typisch Japanse roze kleur. Doe de deksel op de pot en zet deze in de koelkast. Na een etmaal kan de gember worden gegeten, heerlijk bij sushi en in salades.