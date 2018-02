‘Genietbier’ is in opkomst

Speciaalbieren zijn hot. Steeds meer kleine brouwerijen houden zich bezig met de productie van het gouden gerstenat. Ruim vijfhonderd van deze thuisbrouwerijen zijn er nu al in Nederland en hun aantal is stijgende. Alleen al in het Brabantse Dongen zijn er drie: de Nachtbrouwerij, 't Brabants Gevoel en Opener Bier, van respectievelijk Jack Nollen (56), Hans van Riel (36) en Frank Wouters (37). Nollen en Van Riel brouwen niet thuis, maar huren ruimte in bij een brouwerij in Sittard. Deze recepten bedenken beide brouwers wél thuis, gewoon aan de Dongense keukentafel.

Frank Wouters (37) brouwt wel thuis. ,,Ik verbouw mijn eigen gerst, mijn eigen hop. Hop geeft het aroma aan het bier. We hebben hier nu in een proefopstelling acht soorten staan, waarvan er vier het heel goed doen. Daar gaan we dus mee door. En we gebruiken binnenkort onze eigen waterbron, maar die moet nog gecertificeerd worden", zegt Wouters niet zonder trots. ,,Het is belangrijk om je eigen bier te maken. Je moet je als brouwer onderscheiden. Opener Bier moet een écht Dongens product worden."

Als het om bier gaat, is Wouters niet te stuiten. Hij is niet alleen brouwer maar ook afgestudeerd als biersommelier. ,,Speciaalbieren zijn in opkomst en dat vraagt meer kennis van bier. Bier is laagdrempeliger dan wijn, maar het is ook een natuurproduct, waarvan de jaren, net als bij wijn en afhankelijk van de oogst, kunnen verschillen. Daar kun je als brouwer op sturen. Het gaat bij bier net zo goed om smaak, om ruiken en om proeven. Bier is beleving. Voor speciaalbier moet je de tijd nemen. Het is geen gietbier maar geníétbier. Dat vind ik een mooiere term voor een speciaalbiertje."

Liefhebbers

,,Mijn eigen smaak staat voorop’’, zegt Hans van Riel (36) over zijn recepten. ,,Ik moet het zelf lekker vinden. Speciaalbier is echt voor liefhebbers. Je moet ervan te genieten, in een prettige setting.'' Het eerste half jaar heeft Van Riel (die naast zijn werk als sous-chef in een restaurant brouwt) 30 hectoliter gebrouwen. ,,Dat is nog niet helemaal verkocht, maar het is een begin. 't Brabants Gevoel is te koop in Dongen, Rijen en Oosterhout en in het restaurant in Oisterwijk waar hij werk. Daarbuiten is het wat lastiger. Ik ben begonnen met een witbier: Witte Tonnie. Dat was net in de witbiertijd, dus dat ging voorspoedig. Het volgende biertje was Galliepaop, in november. Dat is wat zwaar en loopt ook wat minder."