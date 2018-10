Genieten van de lunch is er voor veel Nederlanders niet bij

,,Het verbaast met niet'', zegt Susan Aretz, auteur van het boek Wat lunchen we vandaag? ,,Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Het heeft te maken met de lunchcultuur: die is er in Nederland niet. Het wordt niet belangrijk gevonden om er tijd voor te maken.'' Dat blijkt ook wel uit de enquête: 40 procent van de respondenten geeft aan 'al desko' te eten oftewel achter het bureau. Verder werkt 5 procent door tijdens het kauwen. Roemenen verslaan ons in dat opzicht: de helft van het kantoorpersoneel daar eet achter zijn bureau.

Jammer, vindt Aretz. ,,Het is vaak vullen in plaats van genieten. Het is het stiefkindje van de dag. 's Ochtends zitten mensen nog wel met het gezin om tafel of gaan even zitten met de krant. En 's avonds is het voor veel mensen een mooi moment om de dag door te nemen. In de waan van de dag staat de aandacht voor de lunch achteraan de rij. Zelfs ik schuif ook vaak een boterham naar binnen als ik thuis werk, terwijl ik een koelkast vol lekkere dingen heb. Maar vandaag maak ik een misosoepje. Veel lekkerder en weinig werk.''



In bedrijfsrestaurants is gelukkig meer aandacht voor lekker en gezond eten, ziet Aretz. ,,Ik zie veel verse soepen en salades. Maar als je zelf iets wilt meenemen: een restje van het eten van de dag ervoor is nog steeds lekker. Of je maakt een soep en doet die in een thermosbeker.''