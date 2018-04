Gepofte zoete aardappel met bonen en tortillacrackers

Koken & eten Gezond snacken is een eitje met deze tips

14:23 Snacken, het is een puur genot. Maar niet altijd even gezond, tenminste als je voor vette en suikerrijke snacks kiest. In een ideale wereld grijp je alleen nog maar naar fruit en groenten en laat je die chocolade liggen. Onmogelijk? Welnee.