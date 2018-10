Liefhebbers omschrijven bockbier soms als geruststelling in een glas. Zoals een moeder haar kind tegen de borst drukt. Stil maar, de zomer mag dan voorbij zijn, maar tijdens die gure herfstdagen valt er nog genoeg te genieten. ,,Mensen zien bockbier vaak als troostbier omdat het verlichting moet bieden bij de pijnlijke constatering dat de zomer voorbij is”, beaamt biersommelier, kok en schrijver Arvid Bergström. ,,Maar voor mij is bockbier echt een feestbier. Het is het eerste bier dat wordt gebrouwen van de verse granen die aan het eind van de zomer zijn geoogst.”



Dat juist bock het ultieme herfstbier is geworden, mag dan ook geen toeval heten. Zoals de zomer vraagt om frisse, dorstlessende bieren, zo vragen de koelere dagen van de herfst om warmere, vollere varianten, legt brouwer Edgar Heymen uit. ,,Het is de opmaat naar de donkere winterbieren.”



,,Een bockbier is vaak geen doordrinker”, vult biersommelier Anneke Staals aan. ,,Je mag best wat body verwachten. Een lekker bekvullend bier.”



Van oudsher plaatst een bock vooral de mout op een sokkel. Met in zijn kielzog warme tonen van cacao, kaneel, noten, kruiden en bovenal karamel. Ook met een handje hop in de ketel - geliefd bij de brouwers vanwege de populariteit van ipa’s - wordt in het najaar steeds meer geëxperimenteerd, weet slijter Aad Westdijk. Met de bijbehorende bitters tot gevolg. ,,Al moeten die wel ondergeschikt blijven aan de mout.”