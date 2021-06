Gevulde focaccia van Jamie Oliver en 4 andere toprecepten waarmee je je even in Italië waant

Melanzane betekent aubergine maar het gerecht is een soort lasagne van deze groentesoort: je bouwt hem in laagjes op. Jonathan Zandbergen maakte hem vroeger altijd door de plakjes apart te zouten en te bakken, maar hier legt hij zijn snellere methode uit. Zijn versie bevat basilicum, mozzarella en een milde tomatensaus.

He, worstenbroodjes zijn toch niet Italiaans? Nee, officieel niet maar deze zijn gemaakt van pizzadeeg en er gaat mozzarella in. Dus mogen ze gewoon meedoen.

Als er iemand is die veel mensen aan het Italiaanse koken heeft gebracht, is het wel Jamie Oliver. In deze versie zitten boontjes en kaas en hij is zowel zacht (aan de binnenkant) als knapperig (aan de buitenkant).