Gezond eetpatroon blijkt óók goed voor je hersenen

Gebakken havermout met rood fruit

19 mei Ik lag in bed en ik kon niet slapen. Dat gebeurt wel eens vaker. Ik was aan het nadenken over mijn boek Feel Good Food. Allerlei nieuwe ideeën kwamen naar boven. Ik moet het idee dan direct noteren in mijn telefoon, anders vergeet ik het. Dat zorgt er wel voor dat ik helemaal niet meer in slaap val. Maar dat maakt niet uit, want dit idee voor gebakken havermout had ik niet willen vergeten. Zo lekker en je kunt er meteen mee ontbijten.