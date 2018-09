'Gezond eten is vaak niet lekker genoeg'

Voor haar onderzoek, waarop ze vorige week promoveerde aan de Wageningen Universiteit, onderzocht van Langeveld de dieet- en smaakpatronen in Nederland. Velen denken dat mensen met overgewicht vooral zwichten voor zoetigheid. Van Langeveld kwam tot de conclusie dat zwaarlijvige mensen juist veel calorieën binnen krijgen door het consumeren van 'zout, umami en vet' voedsel, denk hierbij aan chips en gefrituurd voedsel. Het is dan ook van belang om gezonde diëten te creëren die ook het verlangen naar zoetigheid en zout eten bevredigen.

,,De gezonde diëten bevatten in verhouding minder suiker, zout en verzadigd vet en zijn daarom minder sterk van smaak'', vertelt van Langeveld in gesprek met FoodHolland. ,,Dat verklaart waarschijnlijk ook deels waarom mensen moeite hebben om een gezond dieet vol te houden. Je zou het wellicht aantrekkelijker kunnen maken door op andere manieren smaken toe te voegen, bijvoorbeeld met kruiden en specerijen. Dit is echter nog niet zo makkelijk voor iedereen.''