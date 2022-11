Gezond eten kan nog zo'n aantrekkelijke prijs hebben, we blijven in supermarkt toch snoep en koek kopen

Koken & EtenIn de supermarkt is tachtig procent van het aanbod ongezond en slechts twintig procent gezond. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt nu dat de consument zich niet laat verleiden tot het kopen van gezondere producten wanneer deze worden uitgelicht in de winkel.

Het onderzoek naar het uitlichten van gezonde producten in de supermarkt werd gedaan in twaalf Coop-supermarkten. Onderzoeker Josine Stuber: ,,We hebben een deel van de gezonde producten prominenter aanwezig gemaakt door ze bijvoorbeeld op ooghoogte te plaatsen, er reclamemiddelen omheen te plaatsen en ze op verschillende plekken in de winkel terug te laten komen.”



,,Ook deden we iets aan de prijs: zo maakten we de volkorenpasta tijdelijk goedkoper dan de witte pasta, zodat de gezonde keuze opvallender en aantrekkelijker werd.”

De aanleiding van het meerjarige onderzoek naar gezonde keuzes in de supermarkt? De toenemende gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking, zegt Stuber. ,,Obesitas, hart- en vaatziekten maar ook diabetes type twee zijn ziektes die je grotendeels kunt voorkomen door een gezonde leefstijl. Gezond eten is al moeilijk, maar het wordt de consument nog moeilijker gemaakt in een omgeving die schreeuwt om ongezonde keuzes te maken.”

Gezonde producten vervangen ongezonde keuzes niet

Uit het onderzoek blijkt dat mensen de gezonde producten waar reclame voor wordt gemaakt wel in hun karretje leggen, maar dat deze producten geen vervangers zijn voor ongezonde producten: ,,We zagen dat mensen die kozen voor de paprika of de elitehaver net zoveel ongezonde producten kochten. De gezonde producten zijn dus geen vervangers voor ongezonde keuzes.”

,,De meeste mensen weten wel dat volkorenproducten, groenten, fruit en noten goed voor je zijn en voorkomen in de Schijf van Vijf, maar dat betekent niet dat je ze ook koopt’’ zegt Michelle van Roost, voedingsdeskundige en levensmiddelentechnoloog. ,,Supermarkten liggen bomvol met ongezonde producten die lekker, goedkoop en snel klaar zijn. Veel van deze producten lijken best gezond: toetjes met proteïne, koekjes met volkorenmeel of chips gemaakt van groenten. Je denkt dus dat je een goede keuze maakt, maar vaak zijn het bewerkte producten met veel zout, verzadigd vet en suiker.”

De onderzoekers probeerden consumenten te verleiden voor gezondere producten te kiezen in de supermarkt.

Doordat het gemak groot is en de prijs laag, blijft de verleiding voor de tienduizenden ongezonde producten te groot voor de consument. Ander onderzoek wijst uit dat een gezond eetpatroon gemiddeld 24 procent duurder is dan een gemiddeld Nederlands eetpatroon. Dit moet anders, zegt Stuber: ,,Deze ‘softe’ strategie van nudging, ofwel het uitlichten van gezonde producten, werkt niet goed genoeg mensen te motiveren betere keuzes te maken.”

Quote We zien in het buitenland dat een suikertaks op suikerhou­den­de dranken werkt Josine Stuber, onderzoeker Amsterdam UMC

Volgens de onderzoekers moet er een beperking komen op marketing voor ongezonde producten: ,,We pleiten ervoor dat ongezonde producten niet meer worden aangeprezen, ook moeten er regels komen voor het percentage gezonde producten dat in een winkel ligt. Die verhouding is nu uit balans. Als hier supermarktbreed afspraken over komen, zou dat fabrikanten ook kunnen stimuleren kritisch naar hun producten te kijken.”

Ongezonde producten, mogen wat betreft Stuber iets duurder worden: ,,We zien in het buitenland dat een suikertaks op suikerhoudende dranken werkt. Als de prijs hoger is, wordt het minder verkocht. Er moet in de Nederlandse politiek durf ontstaan om het ongezonde assortiment aan banden te leggen.”

Stuber, haar collega-onderzoekers en de Hartstichting, die het onderzoek mede financierde, willen dat het onderwerp prioriteit krijgt op de politieke agenda.

Wat kun je zelf doen om gezonder te eten?

Wat kun je in de tussentijd zelf doen om in een supermarkt vol verleidingen de juiste keuzes te maken? Van Roost: ,,Koop gezonde basisvoedingsmiddelen, zoals groenten, fruit, noten en volkorenbrood. Deze producten vind je in de buitenpaden van de winkel. De middenpaden staan vol met lang houdbare, bewerkte producten, zoals koek, snoep en chips. Maak een boodschappenlijstje en laat je niet verleiden door aanbiedingen. Ga geen boodschappen doen als je trek hebt. Wil je nog minder verleiding? Ga dan naar de markt of bestel online.”

