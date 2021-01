Gezond restaurant van Robbe en Laura: gasten moeten hun lengte en gewicht doorgeven bij het bestellen

,,Ideaal voor een snelle hap, maar dan gezond’’, zegt Robbe. ,,We willen het klassieke broodje als lunch vervangen en zo de juiste voedingswaarden meegeven.” Twee jaar geleden opende Robbe Zw’eet in Gent: een plek waar je personal training en voedingsadvies kan krijgen. De jonge Gentenaar droomde er toen al van om later nog meer te doen rond gezonde voeding. Want: healthy is the new hip.