Gijsbert is dol op Grolsch maar weet niet hoe bier smaakt: ‘Nog nooit een slok gehad’

Zeekool tiert welig in voedselbos Oudewater: ‘Puur natuur, dit kun je nergens anders krijgen’

,,John, die op de berg nog effe niet want de fotograaf moet nog komen'', schreeuwt Corinne Veraart (52) één van de initiatiefnemers van het voedselbos Gedeelde Weelde in Oudewater. Om de natuur te versterken is een handjevol vrijwilligers druk bezig met het planten van bomen en planten. Voedselbossen zijn een trend en ook in het Groene Hart komen er steeds meer.