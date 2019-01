Giphart: gefrituurde gevulde dadels zijn lekkerste dadelgerecht ooit

Met vriend Rik ging ik naar Brussel. Rik is chef-kok van restaurant Madeleine in Utrecht en reisleider van culinaire tripjes naar wereldsteden. Dan wordt hij ingehuurd om groepen horecaffers (zoals mensen in de horeca elkaar noemen) rond te leiden langs gastronomische hotspots. Het fijne is dat Rik vaak eerst op verkenningstocht naar zo’n stad moet.



Nog fijner: hij neemt dan iemand mee. Dat bracht ons dus in Brussel, een stad die ik niet per se associeerde met culinaire uitspattingen, wat weer aantoont hoe onbenullig weinig ik ervan weet.



Rik weet wel ongelooflijk veel van eten, veel meer dan ik ooit bij elkaar zou kunnen googelen, maar zonder dat hij een betweter of kennisspuier is, zoals de meeste foodies of eethipsters.