Viagrasoep met havermoutkoeken voor 4 personen



1 ui, gesnipperd

1 teen knoflook, gesnipperd

halve rode peper, in kleine stukjes

200 g linzen uit blik

200 g gepelde tomaten

200 g selderij, in stukjes

half groentebouillonblokje

1 handje gehakte lavas

mespunt kaneel

mespunt nootmuskaat

scheut oestersaus

15 g saffraandraadjes of 2 g saffraanpoeder

scheut olijfolie



voor de havermoutkoeken

35 g havermout

25 g geraspte oude kaas

1 ei

1 tl mosterd

15 g boter

zout



Voor de soep: verwarm de olijfolie in een grote pan. Fruit de ui en iets later de knoflook en rode peper. Voeg linzen, tomaten en selderij toe. Giet er kokend water bij tot alle groenten onderstaan. Groentebouillonblokje erbij en de lavas, kaneel, nootmuskaat en saffraan. Voeg ook een scheut oestersaus toe, niet zozeer voor de smaak, maar voor het vermeende fysieke effect. Laat de soep een kwartier zachtjes doorkoken.



Voor de havermoutkoeken: doe alle ingrediënten bij elkaar. Kneed een deeg, verdeel dit in vier delen en vorm er koeken van die je legt op een bakplaat met bakpapier. Bak ze op 180 graden in 10 à 12 minuten knapperig en bruin.