Giphart maakt een geweldig eigerecht: Huevos a la flamenca

Op een zaterdagochtend keken we naar Saturday Kitchen op de BBC, waar een Engelse chef een hartig ontbijtgerecht bereidde genaamd gipsy eggs. Het leek een beetje op onze familieklassieker shakshuka - eieren gepocheerd in een saus van tomaten, chilipeper en ui - die we echter nooit als ontbijt serveren.



Mondwaterend volgden wij de bereidingswijze en tegen de tijd dat de chef zijn schotel presenteerde, had mijn vrouw al gekeken of we toevallig alle ingrediënten in huis hadden. Het was per slot van rekening ochtend en we hadden nog niets gegeten. Vanuit de keuken riep ze dat ze een poging wilde wagen.