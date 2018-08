Giphart maakt festivalcarpaccio met een likje wietmayo

Pierre en ik moesten er koken voor achthonderd man en ook onze show was nogal weird (we hadden twee olijfolie-worstelaressen in een kinderbad, een slager, iemand die alles van vet wist en twee dichters). Een van de gerechtjes die we tussendoor serveerden was een carpaccio van koude frikandel, met een compôte van rode uien en een likje wietmayonaise.



In de dagen voor het festival hadden Pierre en ik geëxperimenteerd of je überhaupt van afgekoelde gefrituurde frikandellen een carpaccio kon maken, en dat bleek wonderwel goed mogelijk. Met de wietmayonaise hadden we meer problemen, want er mochten van de organisatie absoluut geen werkzame middelen in het goedje (de techniek was om de hasj niet te verwarmen, want rauwe cannabis bevat het onschuldige stofje THCA, dat na verwarming wordt omgezet in THC, en daarvan word je wél high). Uiteindelijk lukte het om een mayonaise te maken die wel naar wiet smaakte, maar geen enkel psycho-actief effect had. Dat laatste maakte de Lowland-gangers overigens niet uit: die vielen massaal op onze mayonaise aan en namen de koude frikandel voor lief. Zonde, want ook die is echt erg aangenaam.