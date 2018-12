Giphart: verrukkelijke frisse panna cotta past ook bij de winter

Recept voor panna cotta van komkommer

Voor 4 personen



2 komkommers, liefst biologisch



100 g suiker (voor suikerwater)



3 toppen munt (alleen de blaadjes, zonder de takjes)



1 dl water



650 g room



4 gelatineblaadjes



110 g suiker (voor de panna cotta)



Snijd een komkommer in blokjes van een centimeter (laat de schil zitten). Doe de blokjes in een pan met suiker, room en munt. Verwarm dit goed roerend. Haal de pan van het vuur zodra het geheel bijna kookt (mag niet koken!). Zet de afgekoelde pan twee uur afgesloten in de koelkast. Pureer het mengsel vervolgens in een blender (moet een blender zijn, geen keukenmachine!). Zeef het geheel. Week de gelatine in koud water. Verwarm een paar scheppen komkommerroom in een steelpannetje en voeg daaraan de gelatine toe, tot die oplost. Doe de rest van het mengsel erbij en roer goed. Giet alles in schaaltjes of kopjes. Laat opstijven in de koelkast. Los 100 g suiker op in 1 dl water en laat dit goed afkoelen in de koelkast. Snijd met een kaasschaaf of mandoline plakjes van de andere komkommer en leg deze minimaal een kwartier in het suikerwater. Garneer de panna cotta met opgerolde reepjes komkommer.