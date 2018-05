Gloednieuwe slachterij moet nu al dicht van inspectie

De afgelopen tijd was het aantal afgekeurde runderen rond de 5 procent. Substantieel hoger dan gemiddeld. Normaal ligt het aantal afkeuringen onder de 2 procent, aldus woordvoerder Nancy Aschman. ,,Dat is veel hoger dan in de rest van Nederland, zo heeft de keurmeester van de NVWA vastgesteld.'' De oorzaak van het hoge aantal afkeuringen is nog onbekend. De sluiting heeft niets te maken met de recente besmettingen met de poepbacterie STEC waardoor duizenden kilo's rundvlees moesten worden teruggeroepen.

Welzijnscriteria

Vion nam de nieuwe runderslachterij in februari in gebruik. Het was de bedoeling de productie op te schroeven naar 2500 runderen per week. Vion meldde destijds bijna 20 miljoen euro te hebben geïnvesteerd in de locatie, die is gebouwd volgens de laatste dierenwelzijns- en milieucriteria. Bij de vestiging in Leeuwarden zouden momenteel ongeveer 45 mensen werken. Dit aantal zou nog oplopen naar circa 100.