Glorietijd van Duitse curryworst voorbij

Bijna dertig jaar lang was de Duitse currywurst met afstand het meeste gegeten fastfoodmaal in de Duitse bedrijfskantines, maar de glorietijd is voorbij, melden Duitse media. De coronacrisis heeft veel kantines tijdelijk gesloten en het eetgedrag is aan het veranderen.

Een currywurst is een gegrilde worst die in stukken gesneden wordt gedompeld in pittige kerriesaus of curry. Het is naast de gewone bratwurst een van de populairste Duitse snacks.

Maar volgens de grote cateraar Apetito, die jaarlijks eetgewoonten analyseert, is de currywurst in 2020 na 28 jaar zijn toppositie kwijtgeraakt. Op nummer één staat nu de eveneens klassieke spaghetti bolognese. De currywurst is in de tweede helft van de jaren veertig waarschijnlijk in Berlijn ontstaan. Daar staat dan ook het Deutsches Currywurst Museum.

Over het algemeen was de omzet van alle ondernemingen die onder Apetito vallen in 2020 met een miljard euro op een redelijk normaal niveau. In 2020 is veel minder verkocht aan de door coronamaatregelen getroffen instellingen zoals scholen en bedrijfsrestaurants. De verkoop via internet is echter fors gestegen. Volgens Apetito-bestuurswoordvoerder Guido Hildebrandt ,,hebben onze onlinewinkels, ons klantenportaal en onze apps hogere verkopen en gebruikersaantallen genoteerd dan ooit tevoren”.

Weet je waar je de lekkerste eet? Nadine en Robert laten zien waar zij ze in Berlijn aten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.