Goed buikspek, een lekkere Italiaan en een restaurant waar je zeker níet moet gaan eten

Koffie buiten de deur? Hier drinken we het liefst ons bakkie

22 september Het is vandaag Nationale Koffiedag. En even eerlijk: wie drinkt er nou niet graag een bakkie buiten de deur? Uit een enquête van marktonderzoeksbureau Multiscope blijkt dat Nederlanders op steeds meer plekken buiten de deur willen genieten van een kopje koffie, ook op plekken waar dat nu nog niet mogelijk is.