Goed nieuws voor aanbidders Hemasaus: je kan hem nu ook los kopen

Familie van der Valk neemt Vapiano over en opent binnenkort weer in Den Haag

6 juli Restaurantketen Vapiano is in mei failliet gegaan. Vervolgens was er veel onduidelijk over een doorstart. Op 1 juni ging de vestiging in Eindhoven wel weer open. Nu familie Van der Valk het restaurant met pizza en pasta heeft overgenomen, opent binnenkort ook weer de vestiging aan het Buitenhof in Den Haag.