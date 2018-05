'Gooi kurken niet weg, maar lever ze weer in'

Kurk is goed opnieuw te gebruiken: als grondstof voor schoenzolen, als grondbedekker van kunstgras en als isolatiemateriaal. Daarom vindt Derrick Neleman het hoog tijd om de kurk te verzamelen, iets wat in andere Europese landen al bestaat, maar in Nederland niet. Met het kurkretourprogramma wil hij bijdragen aan een duurzame en circulaire economie.

Zijn initiatief sluit aan bij het plan van de Nederlandse rijksoverheid om de economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Hiernaast speelt kurk een belangrijke rol in het tegengaan van bosbranden in Portugal. De kurkbossen waarvan de kurk vervaardigd wordt, vormen namelijk een natuurlijke barrière bij branden aangezien de schors verbrand, maar hierbij de boom beschermd. De schors van de kurkeik groeit gewoon weer aan.

Neleman wil met zijn initiatief deze kurkbossen in stand houden en wil ook bijdragen aan een duurzamere wereld. De kurk die nu wordt ingezameld zal tot granulaat worden verwerkt. Deze granulaat kan gebruik worden als isolatiemateriaal in de ruimtevaart en voor ecologische bouw. Gebruikte kurken kunnen ingeleverd worden in speciaal ontworpen displays in de winkels, waaronder alle Odin-winkels, De Groene Winkel in Zeist, Gimsel in Rotterdam, GoodyFood in Hilversum, en wijnwinkel Neleman in Zutphen.