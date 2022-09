Gordon sluit vestiging van restaurant in Blaricum: ‘Doet enorm veel pijn’

Gordon sluit de vestiging van zijn restaurant Blushing in Blaricum. Dat is besloten vanwege het ‘enorme personeelstekort’, zo schrijft de zanger en ondernemer op Instagram. Per 1 oktober sluit zijn zaak de deuren. Gordon benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement.

,,Omdat ik mijn gasten wil voorzien van de kwaliteit die ik als ondernemer altijd heb gegarandeerd, heb ik besloten te stoppen”, schrijft Gordon. Zijn vestiging in Amsterdam en zijn restaurant The Burger Room blijven wel open. Een aantal jaar geleden sloot Gordon ook de deuren van Blushing in Rotterdam. ,,Het doet enorm veel pijn om op deze manier je bedrijf ten onder te zien gaan in de nasleep van een wereldwijde pandemie.”

Gordon benoemt dat met het sluiten van Blushing in Blaricum ook een einde is gekomen aan zijn band met Blaricum, waar hij jarenlang heeft gewoond. Inmiddels woont hij in Dubai. ,,Ik weet hoe belangrijk Blushing was voor velen in het dorp en wat voor mooie positie we hadden ingenomen als trefpunt voor iedereen. Ik bedank dan ook al mijn gasten van de afgelopen acht jaar en alle bewoners, buren en fans voor het vertrouwen dat ze mijn medewerkers en mij hebben gegeven.”

