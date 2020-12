Gouden Pollepel, de kersteditie: onze werkloze recensent gaat thuis proeven en beoordelen

Lockdown Engeland is zegen voor Haagse winkelier: ‘Britten weten ons te vinden nu ze het land niet uit mogen’

21 december De plotselinge sluiting van de grens met Groot-Brittannië leidt tot problemen bij Westlandse transporteurs, maar anderen profiteren juist van de lockdown. Bij de Britse winkels in Den Haag en Wassenaar wordt de deur platgelopen door klanten die snel nog wat pie of pudding in huis halen voor kerst. ‘We hebben 400 tot 500 bestellingen per dag’.