Gouden tip voor wijnkenners in de dop: trek meerdere flessen tegelijk open

Koken & etenWijn: sommigen hebben er een passie voor, anderen willen erover kunnen opscheppen en menigeen raakt in de stress als het om meer gaat dan alleen de keuze tussen rood of wit. Over wijn valt ontzettend veel te leren. Deze tips maken het wat makkelijker.

Wijnblogs, video’s en boeken, als je wil leren over wijn word je overspoeld met informatie en tips. Onno Kleyn, culinair schrijver en wijnkenner, en Madeline Puckette van Wine Folly vertellen wat je moet weten om gemakkelijk je wijnkennis te verbreden.

Volledig scherm De 6 stappen van wijn proeven. © Shutterstock 1. Kijk goed en schrijf op wat je ziet Het proeven van wijn bestaat uit vier delen: kijken, ruiken, proeven en nadenken. Bij het kijken naar wijn moet je op drie dingen letten:

1 de intensiteit van de kleur: Als je vanaf boven naar het glas kijkt en de kleur van de wijn doorloopt tot de rand, dan kun je spreken van een diepe intensiteit. Als de kleur aan de rand van het glas vrijwel weg is, is de intensiteit licht.

2 de tint: Rode wijn kan kleuren als paars, robijnrood, granaatrood en zelfs bruin bevatten. Bij witte wijn kan er een stro-achtige, gele of goudkleurige tint aanwezig zijn. Als je naar de kleur zoekt in een wijn, doe dit dan voor een witte achtergrond. Pak zo nodig een wit A4'tje.

3 de vloeibaarheid: Kijk bij de vloeibaarheid naar hoe de wijn blijft hangen aan de rand van het glas. Dit kan een indicatie geven voor de hoeveelheid alcohol in de wijn. Dit heet het Marangoni-effect. Hoe meer ‘tranen’ er aan de rand van het glas ontstaan, hoe meer alcohol er waarschijnlijk in de wijn zit.

2. Probeer door te ruiken verschillende aroma's te herkennen In wijn kunnen veel verschillende aroma's zitten. Dit betekent niet meteen dat wat je ruikt ook in de wijn zit. Probeer eerst fruitaroma's te herkennen zoals rood fruit, citrus, of tropische vruchten. Focus hierna op aroma's als kruiden, bloemen en mineralen. Als laatste kun je proberen geuren te ruiken die afkomstig zijn uit eikenhouten vaten, waarin je wijn eventueel gerijpt kan zijn. Geuren die hierbij passen zijn vanille, kokos, cola, dille of tabak.



Door het ruiken aan wijn kun je ook wijnfouten herkennen. Wijnfouten ontstaan door het verkeerd bewaren van wijn. Als je de wijn naar nat karton vindt ruiken is er een kans dat je wijn ‘kurk’ heeft. Dit is een reden waarom een ober of sommelier je in een restaurant soms vraagt om de wijn te proeven. Het gaat dan niet om of je de wijn lekker vindt, maar of er eventuele fouten in zitten.

3. Let niet alleen op de smaak tijdens het proeven De smaak is misschien wel het belangrijkste van de wijn, maar als je gaat proeven als een echte wijnkenner moet je ook op andere aspecten letten. Neem bij het proeven een grote slok wijn, beweeg de wijn een beetje door je mond, zuig wat lucht in je mond en slik het dan door. Adem vervolgens langzaam door je mond in en weer uit door je neus.



Probeer naast de zoetheid en zuurgraad van de wijn eens aandacht te besteden aan de tannine, body, afdronk en complexiteit. Tannine kun je herkennen door hoe je mond voelt na een slok van de wijn. Voelt je mond droog aan en smaakt de wijn bitter? Dat zijn de tannines. In sommige wijnen zijn deze meer aanwezig dan in de andere en niet iedereen houdt ervan.



Kijk naast de smaak ook eens naar de body van de wijn. Is het een volle of een lichte wijn? Als de wijn je mond vult met aroma's is de wijn vol, maar merk je daar niet veel van, dan is het een lichte wijn. De afdronk is het aroma van de wijn dat blijft hangen. Dit kan bitter, zuur, olieachtig of bijvoorbeeld kruidig zijn. Merk je dat er veel aroma's op je af komen en is het lastig ze allemaal te herkennen? Dan is de wijn complex.

4. Combineer wijn met het juiste eten Wijn combineren met eten kan heel veel goeds doen voor zowel de wijn als voor het gerecht maar het kan ook juist tegen elkaar werken. Zo botsen tannines met visolie. Dit is een reden waarom rode wijn, waar veel meer tannines in zitten dan witte wijn, niet goed samen gaat met vis. In de gratis te downloaden Wine 101 staat een uitgebreid schema met welke wijn bij welk eten past.

5. Vergelijk meerdere wijnen tegelijkertijd Volgens Onno Kleyn is het een goede manier om meer te leren over wijn door meerdere wijnen naast elkaar te proeven. Zo merk je verschillen tussen wijnen die je anders niet snel doorhebt. Volgens de wijnkenner leer je dit goed bij een wijncursus. ,,Tijdens een cursus proef je veel naast elkaar. Door te vergelijken leer je meer. Thuis doe je dat niet snel, want dan zit je met allemaal geopende flessen. Probeer met vrienden een leuke avond te organiseren waar je meerdere wijnen proeft.”



6. Leer over verschillende wijnsoorten Als je wijn gaat proeven is het belangrijk om te weten wat voor wijn je proeft. Vrijwel iedereen kan onderscheid maken tussen wit en rood maar de verschillen gaan een stuk verder dan dat. De gratis te downloaden Wine 101 van Wine Folly beschrijft kort de bekendste wijnsoorten. Een van die soorten is Cabernet sauvignon. Volgens het boek is dit de meest geplante druivensoort ter wereld.



De druif komt oorspronkelijk uit bordeaux en de wijn is vol, rood en robuust. Chardonnay is een populaire druivensoort die je tegen kan komen in diverse stijlen: van mousserende tot rijke, romige witte wijn. Deze wijnsoort samen met kreeft is een winnende combinatie. Een andere bekende wijn is pinot noir: een soepele rode wijn die geliefd is voor zijn kruidige en rode fruit smaken.