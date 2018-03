Gratis oudbroodboek nu al een succes

,,Eten weggooien gebeurde vroeger gewoon niet. Mijn moeder had immers de oorlog meegemaakt'', vertelt Laura Faleschini (66) die opgroeide in Milaan waar haar vader als binnenhuisarchitect meubels ontwierp. ,,Mijn moeder kookte dagelijks en er verdween niets in de afvalbak.''

Faleschini werd ooit tijdens een vakantie in Joegoslavië verliefd op een Nederlandse student bouwkunde. Ze trouwde, vestigde zich in Den Haag en stichtte een gezin. Inmiddels is ze een gepensioneerd bouwkundig tekenaar en heeft ze kleinkinderen. Maar het voorbeeld van haar moeder die zelf haar paneermeel draaide van brood dat over was, is ze na al die jaren niet vergeten. ,,Ik moest er aan denken toen ik mensen hoorde klagen over meeuwen en ratten, en over brood dat in parken wordt gedumpt. Want het één heeft met het ander te maken.''

Budget

Faleschini diende een idee in bij het stadsdeelkantoor van Segbroek, waar het Energiekwartier onder valt, om met vrouwen uit de wijk een boek met recepten voor oud brood te maken. Ze dacht dat ze nooit meer iets terug zou horen.

Maar het liep anders. ,,Goed idee. Voer het maar uit. Hier heb je een budget'', kreeg ze te horen. Faleschini heeft een groot netwerk van buurvrouwen dat haar niet in de steek liet.

Allerlei culturen

,,Dit is een dynamische wijk. Er wonen hier veel mensen met een creatief beroep. Het stikt van de ontwerpers, schrijvers, fotografen, architecten en musici. Alleen al in de Newtonstraat wonen achttien pianisten. Je treft hier mensen uit allerlei culturen met verschillende achtergronden. Het leeft! Jonge mensen komen vaak als student naar deze wijk. Als ze trouwen en kinderen krijgen willen ze niet meer weg, want alles is dichtbij. Je hebt geen auto nodig. Het is betaalbaar én je hebt vrouwen om je heen die je de helpende hand toesteken als je besluit een kookboek te schrijven over oud brood.''

Dankzij de verschillende achtergronden van haar buurvrouwen staat Wij koken met oud brood vol recepten van over de hele wereld. ,,Geen enkele vrouw, in geen enkele cultuur, houdt er van om eten weg te gooien. Alle keukens hebben daarom creatieve recepten voor brood dat hard en droog is geworden. Sommige vind ik echt verrukkelijk. Ik had nooit verwacht dat ik nog eens een Surinaamse broodtaart maken zou, maar dat gebeurt dus wel. Zo'n broodtaart is een beetje klef en kruidig. Je proeft de tropen. Echt een aanrader.''

In het kookboek, dat gratis is te verkrijgen op het stadsdeelkantoor van Segbroek en Den Haag en tevens gratis is te downloaden, staan ook Nederlandse, Franse, Turkse, Bulgaarse, Spaanse, Duitse, Britse, Marokkaanse en natuurlijk Italiaanse recepten voor oud brood. Oud brood blijkt een ingrediënt van grote klasse te zijn. Er zit minder vocht in waardoor het heel goed de smaak van de toegevoegde ingrediënten kan opnemen. Het is ook steviger zodat de structuur behouden blijft. Daarom zijn oude boterhammen, kadetten, croissants en Turkse broden zelfs beter om mee te koken dan verse.

Creatief